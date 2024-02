Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será no Maracanã.

O clássico tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O jogo pode definir o campeão da Taça Guanabara. Fla e Flu estão empatados com 21 pontos, mas o Rubro-negro é o líder pelo saldo. Uma vitória garante a primeira taça do ano, já que os dois estão classificados para a semifinal do Carioca.

O Flamengo tem retorno importante. Erick Pulgar volta após se sentir mal e ficar fora da última rodada. Gerson segue sendo desfalque após receber alta. Entre os reservas, Allan e David Luiz não jogam. O zagueiro foi liberado por um problema familiar.

O Fluminense terá parte dos titulares no clássico. Apesar de jogar a Recopa Sul-Americana, Diniz manterá alguns jogadores. Marcelo, lesionado, fica fora. Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Keno devem ser preservados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Renato Augusto; Douglas Costa, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo x Fluminense -- 10ª rodada do Carioca

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)

