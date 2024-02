Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo faz clássico contra o Fluminense neste domingo (25), às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O UOL lista motivos para acreditar - ou desconfiar - da vitória da equipe de Tite no Maracanã.

Motivos para acreditar

Invencibilidade: o Flamengo segue sem perder na temporada. São 11 partidas, sete vitórias e quatro empates até o momento.

Defesa forte: a defesa do Fla ainda não foi vazada com Tite no Campeonato Carioca. O único gol sofrido foi contra o Nova Iguaçu, quando o time alternativo estava em campo.

Time quase completo: Fabrício Bruno, poupado, e Erick Pulgar, desfalque após um quadro viral, voltam a jogar no Flamengo. O único titular que Tite não terá é Gerson.

Motivos para desconfiar

Dificuldade em Fla-Flu: o Flamengo perdeu as duas últimas finais de Campeonato Carioca contra o Fluminense. Esse clássico é o que mais tem representado dificuldades para os rubro-negros.

