Vasco: Emiliano Díaz reconhece baixa intensidade diante do Volta Redonda

O auxiliar Emiliano Díaz destacou a relevância da vitória por 2 a 1 do Vasco sobre o Volta Redonda para a reta final da caminhada da equipe na Taça Guanabara (primeira fase do Carioca). Em entrevista coletiva no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, ele apontou que a equipe de Ramón Díaz superou uma atuação instável para derrotar o adversário e se garantir no G4 da competição.

"A vitória hoje foi muito importante. Controlamos os primeiros 15 minutos de jogo, depois começamos a não encontrar espaços, a errar muitos passes, abaixamos a intensidade que a gente costuma ter. O segundo tempo começou de maneira contrária. Entramos dormindo, sofremos o gol, mas depois o time se recuperou e conseguimos a vitória", disse.

Emiliano Díaz apontou o que pesou para a equipe não conseguir manter sua intensidade nos 90 minutos.

"Acho que é normal, pois viemos de uma sequência de clássicos na qual o estresse aumenta, o nível de exigência é muito grande. Mas não gostamos de ganhar assim. De qualquer forma, é um resultado muito importante para a classificação", destacou.

Por fim, o auxiliar projetou o confronto com o Marcílio Dias, de Santa Catarina, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco faz sua estreia na terça-feira, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Emiliano Díaz disse que o elenco está em alerta para a dificuldade da competição.

"Sabemos da importância que é jogar a Copa do Brasil, mas acho que não precisamos motivar o time. Eles sabem que se errarem, vamos para casa, então o alerta é máximo. Sei que, nesse tipo de jogo, o grupo responde porque está acostumado a jogar sob pressão. Temos que estar concentrados, mas o time está preparado para isso", afirmou.

A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Marcílio Dias na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).