Artilheiro do Corinthians, Romero tem melhor início de temporada em 2024

O atacante Romero faz um grande início de ano com a camisa do Corinthians. O paraguaio marcou duas vezes na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Cianorte, na última quinta-feira, e ajudou a equipe a garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

Com o faro de gol apurado, Romero é o artilheiro do Corinthians neste início de ano e faz seu começo de temporada com mais gols na carreira. Até o momento, o atacante disputou nove jogos, sendo oito como titular, e balançou as redes em cinco oportunidades, com três gols de cabeça.

Os anos mais goleadores da carreira de Romero foram 2013, 2014, 2016 e 2018. Nos dois primeiros, ainda atuava pelo Cerro Porteño, do Paraguai e marcou 15 e 13 gols, respectivamente. Em 2016, quando já estava no Alvinegro, anotou 13 gols. Dois anos depois, fez 11. Contudo, em nenhuma das ocasiões chegou a marcar tantas vezes no início da temporada como neste 2024.

Segundo dados do Sofascore, Romero também é o líder do Timão no quesito de participações em gols. Além dos cinco gols, o atleta também deu uma assistência e soma seis contribuições nos nove jogos disputados, precisando de 114 minutos para participar de um gol.

Romero começou o ano como titular com Mano Menezes e fez seu primeiro gol do ano na estreia do Paulistão contra o Guarani: marcou de voleio contra o time de Campinas para dar a vitória ao Alvinegro paulista. Depois, passou por uma seca de três jogos sem participações.

🔎 Ángel Romero é o líder em gols e participações em gols do @Corinthians em 2024. Ele faz seu início de ano mais artilheiro da carreira! 🇵🇾🎯



⚔️9 jogos

⚽️5 gols (3 de cabeça!)

🅰️1 assistência

⏰114 mins p/ participar de gol

👟20 finalizações (11 no gol!)

💯Nota Sofascore 7.30 pic.twitter.com/IKFcUYLG84 -- Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 23, 2024

O jogador só voltou a contribuir para gols do Timão na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, quando deu a assistência para Yuri Alberto descontar para o Corinthians. No jogo seguinte, contra o Santos, passou em branco novamente.

Com a demissão de Mano e a chegada de António Oliveira, Romero seguiu acumulando minutos como titular. Esteve no 11 inicial em todas as partidas com o português à beira do gramado - com exceção de quando esteve suspenso contra a Portuguesa - e voltou a marcar logo em seu primeiro jogo com o novo técnico: balançou as redes duas vezes na goleada de 4 a 1 sobre o Botafogo-SP.

O paraguaio retomou os caminhos do gol na vitória contra o Cianorte, pela Copa do Brasil - dessa vez experimentando uma nova função. Com as lesões de Yuri Alberto e Pedro Raul, o atleta foi escalado como centroavante de ofício em vez de ponta e correspondeu, atuando como um verdadeiro camisa 9.

Agora, Romero busca dar sequência ao bom momento que vive no embate contra a Ponte Preta, que acontece neste domingo. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O atacante sul-americano já esteve em campo contra a Macaca em sete oportunidades durante as duas passagens pelo Corinthians. Foram dois gols marcados - um no triunfo corintiano por 2 a 1 em 2016 e outro em 2017, quando as equipes empataram em 1 a 1.