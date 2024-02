Dortmund perde do Hoffenheim pelo Alemão e mantém disputa por vaga na Champions acirrada

Neste domingo, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Hoffenheim por 3 a 2, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo foi realizado no Signal Iduna Park.

Com o resultado, o Dortmund permanece na quarta colocação, com 41 pontos, e perde a chance de se distanciar do RB Leipzig, que ocupa a quinta posição, com 40, e concorre pela classificação à próxima Champions. Já a equipe visitante sobe para o sétimo lugar, com 30.

O Borussia Dortmund retorna a campo no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), para enfrentar o Union Berlin, fora de casa, pela 24ª rodada da Bundesliga. No dia seguinte, o Hoffenheim recebe o Werder Bremen, às 13h30.

A partida começou agitada e, no primeiro minuto da etapa inicial, o Hoffenheim abriu o placar. Emre Can errou o passe na saída de bola, Ihlas Bebou interceptou e, cara a cara com o goleiro, finalizou para o fundo das redes.

O Borussia não se abalou com o gol sofrido, passou a pressionar o Hoffenheim e, aos 20 minutos do primeiro tempo, empatou a partida. Julian Brandt bateu escanteio, Marco Reus desviou na primeira trave e Malen chutou para igualar.

Em mais um lance de bola parada, aos 25 minutos da primeira etapa, o Dortmund virou o jogo. Reus cruzou em falta perto da área e o zagueiro Nico Schlotterbeck cabeceou forte para balançar as redes.

No segundo tempo, o Hoffenheim voltou melhor e, aos 16 minutos, empatou com Maximilian Beier. O atacante avançou pela esquerda em contra-ataque, cortou para o meio e finalizou. A bola bateu em Schlotterbeck antes de entrar e tirou o goleiro Alexander Meyer da jogada.

O Borussia sentiu o gol e, aos 19 minutos da etapa final, sofreu o terceiro gol. Florian Grillitsch enfiou para Anton Stach, que avançou e tocou para Maximilian Beier, livre, marcar o último dos visitantes no jogo.

Confira o outro resultado do Campeonato Alemão neste domingo: