Dirigente do Flamengo ressalta importância da Taça Guanabara: 'Bem-vinda'

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz ressaltou a importância de o clube vencer a Taça Guanabara. O time é o líder no primeiro turno do Campeonato Carioca e está perto de se confirmar como campeão.

O título é importante não só pelo que vai acontecer, mas pelo que foi ano passado. Disputamos sete taças e não ganhamos nada, então a Taça Guanabara, mesmo depois de Libertadores e Brasileiro, vai ser bem-vinda. Até para que a gente comece o ano diferente do outro. Estamos seis, sete jogos sem sofrer gols. Tudo isso somado dá essa tranquilidade e certeza de que estamos no caminho certo, mas falta bastante coisa.

Léo Ortiz: "A negociação caminha, não na velocidade que o Bragantino e o Flamengo gostariam. São números consideráveis, tem que fazer com tranquilidade e transparência. O Flamengo vai fazer o que for correto e justo. Tem que ter paciência, tem bastante tempo. Esperamos fechar a janela tão bem como começamos. Dar mais musculatura a esse elenco. Um ano com nove jogos em Data Fifa que penaliza quem investe. Qualquer time do mundo que tirar 3, 4 titulares dependendo de com quem joga, você sente e deixa de pontuar."

Conta com ele? "São números que a gente entende que sejam plausíveis, corretos. Flamengo está atrás desses números. tem qie ter paciência. A data limite é 7 de março, no fim da janela. Se o Flamengo não encerrou a negociação e o Bragantino também não, ou eles descem um pouco ou subimos para chegar em um denominador comum. Se não chegar, estamos bem assistidos pelos zagueiros que estão aqui e os meninos da base. Não vai ser nenhum desespero não ter ele. Não vai ser nenhum desespero nosso não ter o Léo Ortiz. A gente conta com ele. Sempre falo que qualquer contratação que possa dar musculatura a um time que a gente julga que vai disputar todos os campeonatos, vai fortalecer da melhor maneira possível. As vezes não é possível. Temos que trabalhar com isso e vida que segue."

Jogos na Copa América: "A gente pleiteia a isonomia do campeonato. A partir do momento que tenho quatro, cinco titulares que não posso contar durante nove rodadas, isso afeta o campeonato."

