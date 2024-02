CR7 faz gesto obsceno à torcida ao ouvir gritos de 'Messi'; veja

O craque português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, não gostou de ouvir gritos de 'Messi' da torcida do Al-Shabab durante duelo pelo Campeonato Saudita e respondeu com um gesto obsceno.

Cristiano Ronaldo ao ouvir Messi vindo das bancadas 🤣 pic.twitter.com/Bss7A2Lm1y -- Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) February 25, 2024

O que aconteceu

O episódio aconteceu depois do apito final. Enquanto os jogadores do Al-Nassr se abraçavam e até cumprimentavam adversários, os torcedores do Al-Shabab gritaram o nome do argentino para provocar CR7, que respondeu, primeiro colocando a mão na orelha e, depois, gesticulando de forma mais rude.

Cristiano Ronaldo fez um dos gols da vitória fora de casa do Al-Nassr por 3 a 2. Dois brasileiros marcaram na partida: pelo Al-Shabab, o atacante Carlos, revelado pelo Atlético-MG; pelo Al-Nassr, Anderson Talisca, duas vezes. O belga Carrasco fez o outro gol dos donos da casa.

Na perseguição de Jorge Jesus e Neymar. O Al-Nassr é vice-líder do Campeonato Saudita, com 52 pontos, quatro a menos que o Al-Hilal, que tem uma partida a menos.