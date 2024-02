Corinthians x Ponte Preta: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulistão

O Corinthians recebe hoje (25) a Ponte Preta, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians reagiu no Paulistão e ainda sonha com o mata-mata. O Alvinegro paulista chegou a ficar na zona do rebaixamento, mas afastou a crise com o novo treinador e segue vivo em busca da classificação.

A equipe comandada por António Oliveira precisa fazer sua parte e ainda secar os rivais do Grupo C. O clube do Parque São Jorge é o lanterna da chave, com dez pontos.

A Ponte Preta também está na briga pela classificação, mas não vence há dois jogos. A equipe de Campinas está em terceiro do Grupo B, com 13 pontos, na cola do Água Santa.

Cássio é desfalque certo na partida. O ídolo corintiano cumpre suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras, e abre espaço para Carlos Miguel, que nunca perdeu defendendo o gol do time e vai para a sua primeira sequência de dois jogos seguidos como titular.

Corinthians x Ponte Preta

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 20h

Transmissão: TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Caetano); Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique. Técnico: António Oliveira

Ponte Preta: Pedro Rocha; Castro, Luis Haquín e Nilson Junior (Edson); Igor, Leo Naldi, Ramon, Gabriel Risso e Elvis; Jeh e Iago Dias. Técnico: João Brigatti