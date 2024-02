Corinthians: Três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians recebe a Ponte Preta, 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Paulistão. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória do time comandado por António Oliveira e um para desconfiar da equipe.

Para acreditar

Time embalado: O clube do Parque São Jorge vem de quatro jogos de invencibilidade — depois de amargar cinco derrotas seguidas. A equipe ainda não foi batida sob o comando de António Oliveira e segue com o sonho de ainda se classificar ao mata-mata do Estadual.

Goleiro invicto: Carlos Miguel, que será titular pela primeira vez em dois jogos seguidos no time, ostenta a marca de ainda não ter sido derrotado nos 12 jogos em que defendeu o gol do Alvinegro Paulista. Foram dez vitórias e dois empates, tendo sido vazado apenas cinco vezes.

Tabu em Itaquera: O Corinthians nunca perdeu para a Ponte Preta na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio foram oito vitórias do time da casa e um empate. A Macaca até chegou a desbancar o Corinthians como mandante, em 2018, mas o jogo em questão foi disputado no Pacaembu.

Para desconfiar

António Oliveira, técnico do Corinthians, no jogo contra o Cianorte, pela Copa do Brasil Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Peso da classificação em jogo: O Corinthians reagiu, mas ainda precisa recuperar o prejuízo na tabela. Em último do Grupo C e a quatro pontos de distância do G2 da chave, o time pode ter dificuldade se o resultado demorar a sair e cair em uma "armadilha" do adversário.