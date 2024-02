Félix é o melhor do Corinthians, e Carlos Miguel recebe pior nota; veja

O Corinthians perdeu para a Ponte Preta pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e o goleiro Carlos Miguel foi eleito o pior jogador da equipe de António Oliveira de acordo com as notas da plataforma Footstats — o jogador recebeu 4,6. O lateral Fagner foi outro destaque negativo, com 5,0.

Félix Torres, por outro lado, teve bom desempenho: o zagueiro equatoriano cravou 7,0.

Veja as notas do Corinthians:

Carlos Miguel: 4,6

Fagner: 5,0

Félix Torres: 7,0

Gustavo Henrique: 5,4

Hugo: 5,9

Raniele: 6,8

Maycon: 6,2

Garro: 5,6

Romero: 5,4

Yuri Alberto: 5,8

Wesley: 5,8

(Pedro Henrique): 5,5

(Rojas): 5,9

(Biro): 5,5

(Matheus França): 6,0

(Mosquito): 5,4

Veja as notas da Ponte Preta:

Pedro Rocha: 6,7

Igor Inocêncio: 5,1

Castro: 8,1

Mateus Silva: 5,5

Nilson Júnior: 6,6

Léo Naldi: 5,3

Elvis: 5,2

Ramon: 5,7

Gabriel Risso: 5,9

Iago Dias: 5,8

Jeh: 4,5

(Edson): 5,1

(Emerson Santos): 5,3

(Renato): 5,2