Como São Paulo trata primeira oscilação de time de Carpini na temporada

Depois de seis partidas de invencibilidade no início de 2024, o São Paulo de Thiago Carpini já soma três jogos sem vitória. No entanto, essa primeira oscilação do time não preocupa a diretoria do Tricolor paulista.

O que aconteceu

O Tricolor vê um início de ano atípico e com absoluto sucesso. A equipe de Thiago Carpini teve duas decisões importantes após apenas três jogos junta e saiu vitoriosa em ambas: a quebra do tabu na Neo Química Arena e o título da Supercopa em cima do Palmeiras.

A diretoria entende como normal a oscilação após um início de tanta exigência física e mental. O alto nível de intensidade e importância dos dois jogos tão cedo na temporada têm cobrado seu preço.

A cúpula também vê o treinador como vítima de lesões forçadas pelo mesmo motivo. A alta exigência das partidas e preparação focada totalmente para ambas, sobretudo a decisão da Supercopa, fez jogadores anteciparem processos e sentirem novamente, como o lateral Rafinha.

A convicção da diretoria Tricolor em Carpini está intacta. O técnico segue visto como alguém que pode ter muito sucesso a curto, médio e longo prazo dentro do clube.

