Com Luciano no banco, São Paulo está definido para enfrentar o Guarani; veja escalações

O São Paulo está pronto para enfrentar o Guarani pela décima rodada do Paulistão, às 18h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para o duelo, o Tricolor terá a volta de três jogadores, mas dois deles ficarão no banco.

Recuperado, Igor Vinicius começa o jogo, ao passo que Wellington Rato e Lucas estão no banco de reservas. Outras novidades são a dupla Alan Franco e Ferraresi no lugar de Arboleda e Diego Costa, suspensos, e a entrada de Michel Araújo na vaga de Luciano.

Com isso, o técnico Thiago Carpini manda a campo o seguinte time: Rafael; Igor Vinicius, Alan Franco, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Ferreirinha, Calleri e Erick.

Luiz Gustavo (dores no tendão de Aquiles), Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) completam a lista de baixas.

?? O Tricolor está escalado! ?? Guarani x São Paulo

? Brinco de Ouro

? Campinas (SP)

? 18h

? @Paulistao ? Record TV e Paulistão Play

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/LjBfHX8v9I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2024

Do outro lado, o Guarani foi escalado por Claudinei Oliveira com: Vladimir; Diogo Mateus, Rayan e Márcio Silva; Helder, Anderson Leite, Camacho, Régis e Gabriel Santos; Pablo Thomaz.

O São Paulo está na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos. Já o Guarani é o lanterna do Grupo B, com cinco pontos, na zona de classificação do Paulistão.