Com 50 mil no Morumbis, Santos bate São Bernardo e garante ponta do Grupo A do Paulistão

O Santos não teve vida fácil, mas não decepcionou os mais de 50 mil torcedores que foram ao Morumbis na manhã deste domingo. O Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e retomou a melhor campanha do torneio. Morelos e Willian fizeram para os mandantes, enquanto Romisson descontou.

Com o objetivo de se aproximar do torcedor que reside na capital paulista, a diretoria alvinegra entrou em acordo com o São Paulo para mandar o embate na casa tricolor. A ideia foi bem aceita pelos santistas, que lotaram o estádio e fizeram grande festa.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa. Já o Bernô está em segundo da chave D, com 15, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 14 e encara o Guarani.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão. Já o São Bernardo encara o Olaria, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 15h30, fora de casa.

O jogo

Apesar de estar atuando longe de seus domínios, o São Bernardo tentou partir para cima no começo. Com quatro minutos, a equipe teve uma boa chance. Lucas Lima tabelou com Luiz Felipe na entrada da área e bateu colocado. A bola desviou na marcação e passou raspando a trave.

Com o susto logo no começo, o Santos tentou se impor, mas teve dificuldade para encontrar espaços na forte marcação rival. Assim, a alternativa foi a ligação direta. Guilherme recebeu ótimo lançamento de Joaquim, invadiu a pequena área e rolou para Morelos. O atacante, porém, chegou atrasado e não conseguiu empurrar a bola para a rede.

Contudo, não demorou para o colombiano se redimir. Aos 27, Aderlan foi acionado na ponta direita e cruzou com precisão para Morelos, que testou no cantinho e saiu para o abraço: 1 a 0 para os mandantes.

Com o relógio marcando 39, quase saiu mais um. Otero cobrou falta com muito veneno da intermediária e obrigou o Alex Alves a se esticar todo para espalmar para escanteio.

2º tempo

O São Bernardo voltou melhor para o segundo tempo e rondou a área santista em busca do empate. Com 10 minutos, Kauã soltou uma pancada de longe e assustou.

Já aos 24, o placar ficou igual. Romisson recebeu com liberdade na entrada da área e bateu colocado. A bola explodiu na trave, pegou nas costas de João Paulo e morreu no fundo da rede.

Com o gol, o Santos acordou e tentou voltar ao ataque. Cinco minutos depois, Patati fez boa jogada e deixou para Furch, que passou para Willian. O atacante chutou, a bola desviou e Alex Alves defendeu.

Já aos 35, Romisson quase virou. O volante arriscou de longe e obrigou João Paulo a fazer boa defesa. A resposta do Peixe foi em rápido contra-ataque. Willian disparou pela direita e acionou o atacante, que pegou mal na bola e isolou.

Então, com o relógio marcando 41 minutos, o próprio Willian decidiu. Patati cruzou e Victor Ricardo tentou cortar, mas deixou na medida para o Bigode, que estufou as redes e definiu a vitória santista.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 1 SÃO BERNARDO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024 (domingo)



Horário: às 11 horas (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Público: 50.132 pessoas



Renda: R$ 2.026.735,00



Cartões amarelos: Otero (Santos); Rafael Forster, Matheus Regis, Vitinho (São Bernardo)

GOLS: Morelos, aos 27 do 1ºT, e Willian, aos 41 do 2ºT (Santos); João Paulo (contra), aos 24 do 2ºT (São Bernardo)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Rincón); João Schmidt, Pituca e Otero (Willian Bigode); Pedrinho (Weslley Patati), Guilherme e Morelos (Furch).



Técnico: Fábio Carille

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches (Victor Ricardo), Helder (Romisson), Alan Santos, Rafael Forster e Arthur Henrique; Rodrigo Souza (Vitinho Mesquita), Lucas Lima e Matheus Regis; Kayke e Luiz Felipe (Kauã).



Técnico: Márcio Zanardi