Liverpool bate Chelsea com gol na prorrogação e ganha sua 10ª Copa da Liga

O Liverpool venceu o Chelsea por 1 a 0 e se sagrou campeão da Copa da Liga Inglesa hoje (25), no estádio de Wembley. O título foi conquistado com gol na prorrogação e é o 10º da equipe na competição.

O que aconteceu

Van Dijk marcou o único gol da partida. O tento aconteceu aos 12' do segundo tempo da prorrogação.

O Chelsea desperdiçou a oportunidade de levantar um troféu na temporada. A equipe venceu a competição cinco vezes.

As equipes voltam a campo no dia 28 pela Copa da Inglaterra. O Chelsea pega o Leeds United, enquanto o Liverpool encara o Southampton.

Na Premier League os times estão em situações bem opostas. Enquanto os Reds lideram a competição com 60 pontos, o Chelsea ocupa a 11ª, com 35.

Jürgen Klopp

O título tem um gosto especial para Klopp. O alemão vive os últimos meses de trabalho em Anfield, após anunciar publicamente que deixará o Liverpool ao fim da temporada.

O técnico pode ainda nesta temporada ser campeão da Copa da Inglaterra, da Premier League e da Europa League, até hoje a única das taças que Klopp disputou pelo Liverpool e não conquistou.

Como foi o jogo

Liverpool esteve melhor durante os primeiros 20 minutos, mas depois o Chelsea passou a acertar melhor o posicionamento defensivo e criar jogadas pelos dois lados do campo, priorizando o lado direito e chegando a ter um gol anulado. A partir daí, o Liverpool passou a evitar subidas para o ataque, mesmo tendo mais posse de bola.

A segunda etapa foi um pouco mais equilibrada, com ambas as equipes fazendo a bola girar em campo. O Liverpool voltou ao jogo e passou a tentar a bola aérea e também teve um gol anulado, mas na maior parte do tempo encontrou o goleiro Petrovic inspirado embaixo da trave, enquanto Chelsea acertou algumas bolas no travessão e insistiu sem sucesso pelo lado esquerdo com Gallagher.

Jogo é decido da prorrogação. Liverpool mais uma vez começou melhor a prorrogação e criou duas ótimas grandes chances de abrir o placar, porém Petrovic espalmou cabeçada de Danns, e Elliott finalizou de primeira na rede, mas pelo lado de fora. Por outro lado, o Chelsea até equilibrou o confronto, mas não conseguiu colocar Kelleher para trabalhar e sobrou para Van Dijk, dos Reds marcar o gol do título.

Ficha técnica

Chelsea 0 x 1 Liverpool

Competição: Final da Copa da Liga Inglesa

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 12h (de Brasília)

Local: Wembley, (ENG)

Cartões amarelos: Bradley, Konaté e McConnell (LIV); Chilwell (CHE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Van Dijk (LIV), aos 12 do 2T (P)

Chelsea: Petrovic, Malo Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell (Chalobah), Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Gallagher (Madueke), Palmer, Sterling (Nkunku) e Nicolas Jackson (Mudryk). Técnico: Mauricio Pochettino.

Liverpool: Kelleher, Bradley (Clark), Konaté (Quansah), Van Dijk, Robertso (Tsimikas), Endo, Mac Allister (McConnell), Gravenberch (Joe Gomez), Elliott, Gakpo (Jayden Danns) e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp