Carille exalta festa da torcida do Santos em vitória no Morumbis: "Emocionante"

Neste domingo, o Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe levou o jogo para o Morumbis e contou com mais de 50 mil pessoas no estádio. O técnico Fábio Carille exaltou o feito e afirmou que ficou emocionado com a festa.

"22 de 30 pontos, liderança provisória do Paulistão, sabendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo contra uma equipe que está com o Márcio há bastante tempo. Teve calor, surpresas do jogo. O João Schmidt sentiu câimbra forte. Joaquim também colocou a mão na perna...Mas muito feliz. Que coisa linda. Que coisa linda", disse.

"Eu, particularmente, não lembro a última vez que trabalhei com mais de 50 mil pessoas. Caravanas do interior para vir. Uma luta para comprar ingresso. Que festa linda, é emocionante participar desses momentos após anos tão ruins que o Santos teve", completou.

O comandante ainda falou sobre a chance do Alvinegro Praiano voltar a atuar longe da Vila Belmiro.

"Penso que em alguns momentos pode acontecer isso, eu penso. Facilita pra muita gente, do interior, de outros estados. Não sei se em momento tão decisivo de Paulista. É entender melhor com a direção. A força lá é grande, mas essa atmosfera também foi muito legal. No Paulista eu não acredito, mas na série B eu vejo que sim, é possível", contou.

Para encarar o São Bernardo, o Santos teve uma semana completa de preparação. Carille avaliou este período como positivo, mas apontou que o clube ainda tempo aspectos para melhorar.

"Foi muito legal, controlada com a fisiologia e preparação física. Domingo, 11h, na semana o desgaste poderia bater. Treinamos na nossa programação. Faltou muita coisa e tecnicamente ficou abaixo, com o calor, cansaço e mormaço. Estávamos bem postados. Mas eu, como técnico, tenho que entender o dia e a hora. Agora é uma sequência. Vamos ter tempo para trabalhar", disse.

"A gente reclama e parece que era só o Santos que não tinha esse tempo de treino. Para nós, treinar nesse momento é muito importante. São Paulo e Palmeiras já tem um grupo há um bom tempo, o Bragantino também. Para esses times, o trabalho não é tão importante para nós e para o Corinthians, por exemplo. O que aconteceu nos 9 jogos foi importante, em fazer 19 pontos, me deixou muito feliz. Agora temos tempo para deixar mais organizado, sofrer menos e ataque o adversário", completou.

Com o resultado, o Peixe foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.