Calleri detona jogo do São Paulo e faz autocrítica: 'Também erro para c*'

Calleri desaprovou a atuação do São Paulo e fez uma autocrítica ao seu futebol após o empate em 1 a 1 com o Guarani hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Calleri fez uma autocrítica ao seu futebol e lamentou os erros do São Paulo nos últimos jogos e nesta noite. Contra o Guarani, o Tricolor fez um bom primeiro tempo, mas despencou de produção no segundo.

O atacante detonou o desempenho da equipe diante do Guarani e relembrou que o time está há quatro jogos sem vencer. Carpini vive momento ruim no Tricolor e vê o time oscilando.

Para Calleri, não há desculpas para o São Paulo estar entregando jogos tão abaixo. O Tricolou perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação nesta noite e está com apenas 15 pontos na tabela, em segundo no Grupo C. O Novorizontino lidera com 18.

Temos que corrigir melhor a definição, eu também erro pra ca*****. Faz quatro jogos que não jogamos bem, não tem desculpa. É só calar a boca e trabalhar.

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo

Com um jogo a menos na competição, o São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, às 21h35, no estádio Mané Garrincha.

Precisando vencer, Carpini deve ir com força total para a partida, com Lucas Moura e Wellington Rato entre os titulares. O treinador optou por poupá-los na primeira etapa nesta noite.