Brasil vira sobre a Itália e conquista o hexa na Copa do Mundo de futebol de areia

O Brasil conquistou o hexa da Copa do Mundo de futebol de areia neste domingo, em Dubai. Na final, em uma reedição de 2008, a Seleção ganhou da Itália por 6 a 4.

O título aumenta a vantagem do Brasil no torneio, já que também conquistou as edições de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Rússia, com três títulos, é a seleção que mais se aproxima.

CHAMPIONS! ?? Brazil lift the 2024 #BeachSoccerWC! ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 25, 2024

O placar foi aberto pelos europeus aos quatro minutos do primeiro tempo. Após grande defesa do goleiro Bobô, Genovali aproveitou o rebote e converteu. Faltando 22 segundos para o final da etapa, Rodrigo contou com a ajuda da areia para encobrir Casapieri empatar em Dubai.

Aos seis minutos do segundo tempo, Rodrigo virou o jogo com uma linda bicicleta. Logo na saída de bola, Fazzini mandou um foguete de perna canhota para colocar a Itália de volta no jogo. O Brasil retomou a vantagem restando três minutos, com uma bela chapada de Bruno Xavier. No último minuto do segundo período, Genovali tentou recuar para o goleiro e acabou marcando contra.

Aos três minutos do terceiro e último tempo, Brendo ampliou com uma bicicleta de longe e fez 5 a 2. Neste mesmo minuto, Fazzini cobrou falta pela esquerda com muita força. A bola pegou no travessão e pingou dentro do gol. Dois minutos depois, Rodrigo fez jogada individual pela direita e fuzilou para as redes italianas.

Faltando três minutos para o fim do jogo, ainda deu tempo de Genovali pegar mais um rebote de Bobô e descontar para a Itália, mas de nada adiantou. Fim de jogo, vitória brasileira e o hexa finalmente veio!