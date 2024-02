Brasil vence a Itália e é hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Brasil conquistou o hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A seleção venceu a Itália por 6 a 4 na decisão do torneio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Rodrigo marcou duas vezes. Ele também forçou a expulsão do goleiro Casapieri e foi o grande jogador da final. Mauricinho, Bruno Xavier, Genovali (contra) e Brendo completaram para o Brasil.

Os brasileiros viraram mais uma partida. Assim como na semifinal diante do Irã, a seleção teve calma para buscar o resultado.

O Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A seleção já havia conquistado o título em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Rússia vem em seguida, com três troféus. Portugal tem dois e a França tem um. A Itália segue sem vencer.

A seleção fez uma campanha invicta no torneio. O time comandado por Marco Octavio venceu Omã, Portugal, México e Japão nesta edição do Mundial.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assistiu à decisão no Dubai Design District Stadium. Ele acompanhou a partida ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Como foi o jogo

Genovali abriu o placar para a Itália com pouco menos de três minutos jogo. O Brasil tentou responder na saída de bola, mas Bertacca salvou de cabeça em cima da linha. A seleção pressionou, mas Casapieri dificultava a vida. Eleito neste mês o melhor goleiro do mundo na modalidade, ele brilhou. Mas Rodrigo também mostrou o motivo de ser o melhor e empatou a partida a 22 segundos do fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com ritmo mais lento. Só o Brasil tentava e levou perigo em duas cobranças de falta, ambas ambas defendidas por Casapieri. A Itália pouco produziu na frente.

Os italianos se complicaram faltando sete minutos e meio para o fim com a expulsão de Casapieri. Rodrigo se adiantou, driblou e foi derrubado pelo goleiro. Os brasileiros cresceram ainda mais e o gol era questão de tempo.

A partida foi ficando ainda mais emocionante. Rodrigo finalizou de bicicleta para virar a final, mas logo na saída de bola a Itália chegou ao empate com Fazzini. Faltando três minutos para o fim da segunda etapa, Bruno Xavier recolocou o Brasil na frente e a seleção ainda ampliou com um gol contra bizarro de Genovali.

No terceiro tempo, o Brasil trabalhou para manter a vantagem. A equipe ampliou em um golaço de bicicleta de Brendo. Pazzini descontou, colocando 5 a 3 no placar. Mas Rodrigo, que tinha acabado de salvar uma bola em cima da linha, apareceu novamente para fazer o sexto. Breno perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro. Genovali fez o quarto da Itália na reta final, mas não foi suficiente.

'Arranja um lugar'

É uma sensação maravilhosa. Muito bom relembrar esse gostinho maravilhoso que é ganhar uma Copa do Mundo, é minha segunda. CBF, estamos chegando, não sei onde vai ser ,mas arranja um lugar pra colocar a sexta estrelinha aqui (na camisa).

Rodrigo

Brasileiro Tiago Bobô recebe prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo de Beach Soccer Imagem: AMR ALFIKY/REUTERS

Premiação

O Brasil recebeu dois prêmios individuais. Tiago Bobô foi eleito o melhor goleiro do torneio, e Mauricinho o segundo melhor jogador. O italiano Josep ficou com a bola de ouro.