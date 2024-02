Botafogo-SP bate Portuguesa e se afasta da zona de rebaixamento do Paulistão

A décima rodada do Campeonato Paulista ganhou sequência neste domingo. Em duelo disputado no estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP ganhou da Portuguesa por 2 a 0. Os gols do triunfo dos mandantes foram feitos por Douglas Baggio e Patrick Brey, enquanto Victor Andrade descontou para a Lusa.

Com o resultado deste domingo, o Botafogo-SP chegou aos 11 pontos, mas se manteve na lanterna do Grupo D. O time, porém, se afastou da zona de rebaixamento na classificação geral do Estadual. Já a Portuguesa segue com risco de queda e permanece com sete pontos, na segunda colocação do Grupo A.

O Botafogo-SP foi melhor que a Portuguesa no primeiro tempo. A equipe do interior paulista criou boas oportunidades de gol, mas parou em defesas de Thomazella e na trave. Com 34 minutos, a equipe de Ribeirão Preto abriu o marcador com Douglas Baggio, que cabeceou bem para tirar do goleiro adversário após assistência de Emerson Negueba.

Na segunda etapa, o panorama seguiu o mesmo: o Botafogo-SP seguia pressionando e a Portuguesa sofria para marcar. Foi com 13 minutos que Patrick Brey fez grande jogada para ampliar. O jogador recebeu, invadiu a grande área, driblou Robson e finalizou na saída de Thomazella para fazer o segundo da equipe interiorana.

ENTROU E MARCOU!

Patrick Brey precisou de 11 minutos em campo para marcar o dele e aumentar a vantagem do Botafogo!#GolNovibet #publi pic.twitter.com/h1YgdSqG5g ? Paulistão (@Paulistao) February 25, 2024

Aos 36 minutos do segundo tempo, a Portuguesa conseguiu diminuir. Victor Andrade ficou com a bola do lado esquerdo, foi cortando para o meio e, quando encontrou uma brecha na marcação, finalizou cruzado de fora da área para diminuir para a Lusa.

Agora, os dois times retornam a campo também pelo Paulistão. Pela 11ª rodada, o Botafogo-SP segue jogando em casa e recebe o Guarani nesta sexta-feira (01/3), a partir das 18h30 (de Brasília), em seu estádio.

Do outro lado, a Portuguesa terá um difícil desafio pela frente. A Lusa pega o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio do Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada.