Athletico-PR x São Joseense, Coritiba x Cascavel: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Paranaense

Neste domingo, o Athletico-PR recebe o São Joseense e o Coritiba recebe o Cascavel pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília) para os dois jogos.

Onde Assistir

O jogo do Athletico-PR contra o São Joseense vai ter transmissão apenas na Rede Furação. Já a partida do Coritiba diante do Cascavel vai ser transmitida pelo canal Nsports no Youtube.

Pontuação

Athletico-PR: 22 pontos em 10 jogos, começou a rodada na 1ª posição.

São Joseense: oito pontos em 10 jogos, começou a rodada na 9ª posição.

Coritiba: 21 pontos em 10 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Cascavel: 13 pontos em 10 jogos, começou a rodada na 7ª posição.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Erick, Felipinho, Christian e Zapelli; Julimar, Canobbio e Mastriani.

Técnico: Juan Carlos Osorio.

São Joseense: Carlão; André Krobel, Davi Ferreira, Filipe Alves e Bryan; Breno, Bertram, Igor Bosel e Vandinho; Alex Matos e Mariano.

Técnico: Ageu Gonçalves.

Coritiba:Pedro Morisco; Natanael; Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Geovane Meurer, Arilson, Matheus Bianqui e Matheus Frizzo; David Conceição e Robson.

Técnico: Guto Ferreira.

Cascavel: Paulo Gianezini; Libano, João Marcus, Eduardo Moura e Mario Henrique; Dener, Rafael Costa e João Pedro; Klenisson, Manoel e Rodrigo Alves.

Técnico: Matheus Costa.

Arbitragem

O árbitro Paulo Roberto Alves e os assistentes Andrey Luis de Freitas e Juliana Caroline estarão no comando da partida entre Athletico-PR e São Joseense. No jogo do Coritiba diante do Cascavel, Andrey da Silva será o árbitro e Ivan Carlos e Bruno Fernando Aparecido os assistentes.