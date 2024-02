Athletico-PR bate São Joseense e garante liderança do Paranaense

O Athletico-PR concluiu a primeira fase do Campeonato Paranaense com uma vitória sobre o São Joseense por 3 a 1, na Ligga Arena, neste domingo. Com o resultado, o Furacão garantiu a liderança da competição.

A equipe rubro-negra, assim, enfrenta o Londrina nas quartas de final, sem datas definidas. Com a melhor campanha da primeira fase, o Athletico terá a vantagem de decidir em casa - o time terminou invicto, com sete vitórias e quatro empates em 11 jogos.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Jader recebeu no bico da grande área e marcou um golaço, batendo de chapa para tirar as chances de defesa do goleiro Carlão. Aos 30, Cuello fez grande jogada pelo lado direito e Lucas Di Yorio só empurrou para as redes.

No minuto 44 da etapa complementar, deu tempo de Messias descontar para o São Joseense. O Athletico ainda marcou mais um aos 48, novamente com Di Yorio.