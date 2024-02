Artilheiro do Flamengo, Pedro dedica seu gol contra o Fluminense aos filhos gêmeos

O atacante Pedro não escondeu a euforia após marcar uma vez na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, pelo Campeonato Carioca. Na beira do campo, o camisa 9 dedicou seu gol à esposa e aos filhos gêmeos.

"Estou feliz por mais um gol, mais uma vitória. Quero agradecer a Deus por mais essas bênçãos que ele nos deu agora. Estamos esperando gêmeos. Reservei esse jogo especialmente para fazer homenagem aos meus filhos e à minha esposa. Também quero fazer mais gols para eles. Tenho certeza que já são umas bênçãos para nossas vidas", afirmou, em entrevista ao Band Sports.

O atacante, que tem sete gols no Campeonato Carioca, deixou para trás as vaias ouvidas na rodada anterior. "É como eu falei após o jogo passado: nada vai me abalar, vou ser sempre o mesmo. Procurarei evoluir e estarei focado dentro de campo para dar meu melhor, como fiz desde a minha chegada no Flamengo, em 2020", declarou.

Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada da Taça Guanabara (primeira fase do Carioca). A equipe tem 24 pontos e precisa de apenas um empate com o Madureira no próximo domingo para confirmar o título.