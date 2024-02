Árbitro desconfia que treta no cara ou coroa do Gre-Nal foi planejada

Quase seis anos já se passaram, mas a discussão entre D'Alessandro e Maicon no sorteio inicial de um clássico Gre-Nal segue viva na memória de colorados e gremistas. Prestes a se enfrentarem novamente, vermelhos e azuis têm versões diferentes para o que aconteceu.

Uma testemunha ocular da treta antes mesmo de a bola rolar foi o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, que precisou até se colocar entre os jogadores para evitar algo maior. Mas para ele, tudo o que aconteceu estava planejado.

O que aconteceu

No momento do cara ou coroa, em março de 2018, Maicon e D'Alessandro discutiram e trocaram empurrões. A atitude surpreendeu Jean Pierre, que precisou intervir.

Ao UOL, o juiz contou que mesmo não sendo de falar muito antes dos jogos, conversou com os jogadores. Para ele, havia um ingrediente emocional muito forte presente em campo, uma série de provocações prévias.

Eu falei com eles, disse que se fosse para chorar a mãe de alguém, não seria a minha, que eu apitaria o jogo de forma firme. Foi então que o Maicon falou para não deixar o D'Alessandro apitar, o D'Alessandro retrucou, e começou a confusão, tive que me meter no meio Jean Pierre

Ainda que tenha se surpreendido, ele desconfia que o capitão gremista já tinha planejado provocar o colorado. Jean crê que toda a cena veio pronta do vestiário. Até por isso, os jogadores não pareciam dispostos a brigar de fato, houve apenas discussão.

Me parece que tudo foi uma coisa mais pronta, que já vinha algum tipo de provocação planejada, seria algo que veio do vestiário, tive essa sensação. Não posso garantir, mas me pareceu que era algo pronto, que o Maicon veio pronto para provocar, para desestabilizar. Independentemente do que eu falasse ou não, ele faria a provocação, estava planejado para fazer. O Gre-Nal mexe muito com as emoções

"No Gre-Nal podemos esperar de tudo"

Um dos principais árbitros que representam a Federação Gaúcha de Futebol, Jean já apitou o Gre-Nal diversas vezes e entende bem do que se trata o duelo que será repetido pela 441ª vez neste domingo.

"No Gre-Nal podemos esperar de tudo. A gente tenta se preparar para todas as situações, mas obviamente que é mais para algo de jogo. Assim, antes do jogo, nunca tinha acontecido, foi uma surpresa, e nunca aconteceu de novo. O sorteio é um lugar de cordialidade", falou.