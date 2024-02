Al Nassr vence Al Shabab com gols de CR7 e Talisca pelo Saudita

O astro Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes na tarde deste domingo (25), pelo Campeonato Saudita. Com gols do português e do brasileiro Anderson Talisca, o Al Nassr ganhou por 3 a 2 do Al Shabab, no King Fahd Stadium.

O clube defendido por Cristiano Ronaldo, assim, ocupa a vice-liderança com 52 pontos, quatro a menos que o Al Hilal, que ainda enfrenta o Al Ettifaq nesta segunda-feira. Já o Al Shabab continua em 11º lugar, com 24 pontos.

Pela próxima rodada do Campeonato Saudita, o Al Nassr recebe o Al Hazem nesta quinta-feira. Já o Al Shabab, em busca da recuperação, visita o Al Khaleej no sábado, também pela liga local.

O placar foi aberto por Cristiano Ronaldo, de pênalti, aos 21 minutos do primeiro tempo - artilheiro, ele tem 22 gols no Saudita. O Al Shabab devolveu na mesma moeda e Yannick Carrasco empatou, também de pênalti, aos 53 da primeira etapa.

Talisca, revelado pelo Bahia, recolocou os visitantes na frente logo no primeiro minuto da etapa complementar, com um belo chute de perna esquerda. Aos 22, o brasileiro Carlos, que passou por Atlético-MG e Internacional, deixou o jogo empatado pela segunda vez.

Aos 41 minutos, Talisca apareceu de novo de forma decisiva para marcar seu segundo no jogo e dar a vitória para o Al Nassr. Nos acréscimos, Radif ainda foi expulso e deixou o Al Shabab com um a menos.