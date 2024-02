Abel se encanta com volante Aníbal em vitória do Palmeiras: 'fabuloso'

O técnico Abel Ferreira ficou encantado com o desempenho do volante Aníbal Moreno na vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, neste sábado (24), na Arena Barueri. O atleta marcou um dos gols do triunfo que assegurou a classificação da equipe à próxima fase do Campeonato Paulista.

Após a partida, Abel elogiou, e muito, a atuação do argentino, contratado pelo clube para esta temporada. Porém, ele apontou alguns pontos em que o jogador ainda precisa melhorar.

Alguns deles são: o posicionamento e o comportamento na hora de proteger a área. O português, porém, trata o tema com leveza e garante que Aníbal evoluirá ainda mais com o passar do tempo e com o auxílio do restante do elenco.

"O Aníbal, apesar de ser um jogador fabuloso no que diz respeito a entrega, a pressão na bola e qualidade do jogo, há alguns princípios defensivos que ele ainda não os domina bem. Mas nós vamos ajudá-lo com o passar do tempo. Tem alguns posicionamentos e comportamentos ali na frente da área que ele precisa cumprir, e vai cumprir seguramente, contando com nossa ajuda", avaliou Abel Ferreira.

Anunciado pelo Palmeiras ainda em dezembro do ano passado, Aníbal Moreno chegou só em janeiro, mas parece não ter sentido o peso da camisa.

O jogador já soma dez partidas disputadas pelo Alviverde, sendo seis como titular. Nos últimos jogos, ele atuou como um verdadeiro volante 'cabeça de área', em um tripé com Zé Rafael e Richard Ríos.

Único invicto do Estadual, o Verdão retorna a campo na quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, em duelo atrasado pela quinta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Canindé.