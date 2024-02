À espera de gêmeos, Pedro supera vaias no Fla e diz: 'Nada vai me abalar'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Artilheiro do Flamengo no ano, Pedro voltou a minimizar as vaias recebidas da torcida. Aplaudido depois da vitória no clássico com o Fluminense, o atacante também celebrou a paternidade de gêmeos.

O que aconteceu

Nada vai me abalar. Tento elogio quanto vaias, vou sempre ser o mesmo, buscar evoluir e focar para dar o meu melhor como sempre fiz desde que cheguei. Fico feliz por mais um gol e pela vitória Pedro

Pedro chegou aos sete gols no Campeonato Carioca. Ele tem nove no total contando com os dois amistosos nos Estados Unidos.

Na comemoração, o atacante revelou que vai ser pai. Ele está esperando gêmeos ao lado da esposa.