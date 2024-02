Yuri Alberto treina, e Corinthians encerra preparação para encarar a Ponte Preta; veja time provável

Na tarde deste sábado, com a presença de Yuri Alberto, o Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante da Ponte Preta, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, a partir das 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os jogadores iniciaram as atividades deste sábado com uma ativação física, realizada na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Em seguida, rumaram para o aquecimento no gramado.

Já com os atletas em campo, o técnico António Oliveira organizou um treino tático com o objetivo de ajustar os últimos detalhes da equipe que irá a campo contra a Ponte. O elenco também trabalhou, mais uma vez, bolas paradas ofensivas e defensivas.

Ainda durante o treino deste sábado, o volante Maycon foi novamente homenageado por ter completado 200 jogos no clube e recebeu uma camisa comemorativa. Após o fim das atividades, a delegação corintiana iniciou a concentração no Hotel Gildásio Miranda, localizado dentro do centro de treinamento.

Para o duelo alvinegro, o técnico António Oliveira poderá ter um importante reforço. O atacante Yuri Alberto fez parte dos trabalhos deste sábado e talvez possa voltar a ficar à disposição do treinador após ter sofrido uma fissura na costela no Derby.

Por outro lado, o português terá dois desfalques certos: Cássio cumpre suspensão após ter sido expulso no Derby, e Carlos Miguel fará o segundo jogo consecutivo na meta corintiana. O lateral esquerdo Diego Palacios, por sua vez, segue tratando lesão no joelho. Já o centroavante Pedro Raul segue como dúvida.

Assim, um provável Corinthians para encarar a Ponte tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon, Raniele e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique (Yuri Alberto).

O Corinthians vive bom momento na temporada, mas ainda tem de lidar com o peso dos maus resultados no início do Paulista. Apesar da sequência de três jogos sem perder, o Timão ainda sonha com a classificação às quartas, porém figura na lanterna do Grupo C, com 10 pontos conquistados. O clube está atrás de Red Bull Bragantino (18), Inter de Limeira (14) e Mirassol (14).