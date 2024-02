Volante senegalês é relacionado pela 1ª vez pelo São Paulo para um jogo no profissional

O São Paulo embarcou para a partida contra o Guarani na noite deste sábado, pela décima rodada do Paulistão. Um dos relacionados foi o volante Iba Ly, de 21 anos.

Essa é a primeira vez que o senegalês integra o elenco para uma partida no time principal. Em 2023, ele chegou a ser inscrito na Copa Sul-Americana.

Iba Ly é natural de Dakar e foi descoberto pelo São Paulo após um período de testes no Brasilis-SP. O volante disputou a Copinha deste ano, somando seis jogos.

?? O volante Iba Ly está relacionado pela primeira vez para uma partida do time principal. ?? Natural de Dakar, no Senegal, o jogador de 21 anos chegou a Cotia no ano passado após um período de testes no Brasilis-SP e já havia sido inscrito na CONMEBOL Sul-Americana de 2023.... pic.twitter.com/3Bk4cX6gSx ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2024

Além dele, Igor Vinicius, Lucas e Wellington Rato se recuperaram de suas respectivas lesões e viajaram para Campinas também. Com dores no tendão de Aquiles, Luiz Gustavo é dúvida.

Já os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, são desfalques certos. Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) completam a lista de baixas.

O duelo contra o Guarani está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com 14 pontos, o São Paulo está na terceira colocação, atrás de São Bernardo (15) e Novorizontino (18), com respectivamente uma e duas rodadas a mais.