Vegetti valoriza vitória do Vasco no Carioca, mas alerta: "Temos que melhorar"

Autor do gol do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda neste sábado, o atacante Vegetti exaltou os três pontos que mantêm a equipe no G-4 da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Carioca).

Apesar de ter valorizado o triunfo, o argentino admitiu que o Cruzmaltino não teve uma atuação tão inspirada no confronto realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

"Estou muito feliz pelo grupo, pela vitória. Mas não jogamos o que vínhamos fazendo. Temos que jogar o máximo. De qualquer forma, foi uma vitória importante para estarmos na zona de classificação. Falta uma rodada para encerrar", disse Vegetti após o jogo ao Premiere.

O camisa 99 pediu mobilização entre o elenco cruzmaltino para que a equipe se imponha em campo.

"Temos de seguir trabalhando, que jogar ao máximo. Foi uma vitória importante para a classificação, mas seguiremos trabalhando, porque temos que melhorar", finalizou o argentino.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, quando, no Gigantão das Avenidas, enfrenta o Marcílio Dias, de Santa Catarina, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília). No Carioca, a equipe tem 19 pontos.