Vasco x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vasco e Volta Redonda se enfrentam hoje (24), às 17h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

A partida terá transmissão do SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Vasco poderá dar um grande passo rumo à classificação às semifinais do Carioca caso vença. O Cruzmaltino inicia a rodada no G4 e a dois pontos do quinto colocado, o Botafogo.

O técnico Ramón Díaz deverá colocar sua força máxima em campo. O único desfalque será o lateral direito Paulo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo.

A novidade fica por conta do volante argentino Juan Sforza no banco de reservas. O ex-Newell's Old Boys (ARG) poderá fazer sua estreia.

O Volta Redonda luta por uma vaga na Taça Rio. O torneio vai reunir do 5º ao 8º colocados. OVoltaço está em 9º, com nove pontos.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Medel e Léo; Puma Rodríguez, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

Vasco x Volta Redonda -- 10ª rodada da Taça Guanabara

Local: Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e hora: 17h30 (horário de Brasília)

Transmissão: SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (streaming).