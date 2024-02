Vasco vence Volta Redonda e deixa Botafogo a perigo por semi do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco precisou lutar, mas venceu o Volta Redonda por 2 a 1, neste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida foi válida pela penúltima rodada do Campeonato Carioca.

O resultado mantém o Vasco no G4 e tira o Botafogo, que entraria pela vitória. O cruz-maltino tem 19 pontos em quarto lugar e o rival tem 17 em quinto. O Voltaço é o nono, com nove.

Zé Gabriel e Vegetti marcaram para o Vasco. Foi o segundo gol do volante pelo Vasco, que vem tendo sequência como titular após as lesões de Jair e Paulinho. Ele, porém, desfalca a equipe na próxima rodada pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante reencontra o caminho das redes após renovar contrato. MV descontou para o Voltaço.

O jogo marcou a estreia de Juan Sforza. O reforço começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e participou do segundo gol.

A torcida do Vasco lotou o estádio no Espírito Santo. Todos os ingressos foram vendidos. O time também foi recepcionado com festa na chegada ao estado. O árbitro chegou a paralisar o jogo nos últimos minutos por uso de sinalizadores.

O cruz-maltino tem Copa do Brasil na terça-feira. O Vasco visita o Marcílio Dias às 21h30 (de Brasília). Só no fim de semana faz a última rodada do Carioca com a Portuguesa. O Voltaço encara o Athletic pela competição nacional e depois enfrenta o Nova Iguaçu.

O Volta Redonda teve o auxiliar à beira do gramado. Rogério Corrêa foi expulso na última rodada e cumpriu suspensão, deixando Diogo Ciston no comando do time.

Como foi o jogo

Com a força máxima disponível, o Vasco tentou se aventurar no ataque, mas não encontrou muito espaço. Pumita chegou com a oportunidade mais perigosa, mas desperdiçou.

Ramón Díaz não estava satisfeito com o Vasco, mas o time abriu o placar no fim do primeiro tempo. Lento e pouco efetivo, o cruz-maltino contou com a qualidade individual de Payet para encontrar boa jogada. Naquele momento o Volta Redonda era melhor e assustou algumas vezes.

O Volta Redonda voltou determinado e perigoso no segundo tempo. A insistência resultou em gol. Apostando principalmente nas bolas aéreas, os visitantes chegaram bem várias vezes e empataram. Na chance que teve, o Vasco não soube ser eficiente.

Vegetti salvou e recolocou o Vasco na frente. Payet foi o destaque da partida, com lances bonitos e participando dos dois gols. O jogo, no entanto, foi bem perigoso porque o Volta Redonda continuou pressionando. Enquanto isso, o time de Ramón Díaz tentava ampliar para respirar mais tranquilo. Medel ainda precisou sair de campo depois de sofrer uma falta dura na reta final. MV acabou expulso de campo com vermelho direto.

Lances importantes

Tranquilo. Aos três minutos do primeiro tempo, Wellington Silva cruzou na área do Vasco, mas Léo Jardim saiu de boa para segurar.

Duas chances. Aos 10, Léo saiu jogando com Payet, que deu lançamento para David. Ele tentou quebrar para dentro da área, mas foi bloqueado. Na sequência, driblou outro, mas teve o chute impedido de novo.

Perdeu! Aos 15, Payet cruzou rasteiro pela direita, Galdames dominou e tocou para Pumita bater de esquerda. Paulo Henrique salvou o Voltaço com os pés.

Tirou. Aos 35, MV pegou bonito na bola de fora da área, mas Léo Jardim espalmou para longe.

Que isso. Aos 39, Léo quase marcou contra ao tentar afastar de cabeça. A bola estourou na trave de Léo Jardim.

Muito bem. Aos 41, Payet cruzou, Galdames arrumou para Puma e o uruguaio bateu colocado no ângulo. O goleiro Paulo Henrique fez grande defesa.

Boa jogada. Aos 43, Payet pedalou, cortou, escondeu a bola e cruzou fechado. A defesa do Voltaço tirou para escanteio.

1x0. Aos 46, João Victor sofreu falta pela direita, Payet cobrou fechado e Zé Gabriel cabeceou forte para abrir o placar.

Tirou! Aos quatro minutos do segundo tempo, Sanchez chutou bonito de longe, mas Léo Jardim salvou o Vasco e jogou para escanteio.

Forte. Aos sete, Wellington Silva bateu forte de fora da área, mas a bola foi pelo lado do gol.

Quase. Aos 13, Henrique Silva arriscou de longe e Jardim espalmou. Depois, o Voltaço recuperou e Ítalo chegou perto de empatar.

1x1. Aos 17, Sanchez cruzou bonito no segundo pau e MV cabeceou para empatar.

2x1. Aos 26 minutos, Payet cobrou o escanteio, Sforza cabeceou, a bola bateu em Danrley e sobrou para Vegetti recolocar o Vasco na frente.

Forte demais. Aos 28, Léo Silva cortou a defesa do Vasco e bateu, mas a bola saiu em escanteio. Na batida, o jogador do Voltaço chutou forte demais.

Ficha técnica

Vasco 2x1 Volta Redonda — 10ª rodada do Carioca

Data e hora: 24 de fevereiro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paljudo

Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Zé Gabriel, Puma Rodríguez, Lucas Piton (VAS), Henrique Silva (VRE)

Cartões vermelhos: MV (VRE)

Gols: Zé Gabriel (aos 46 minutos do primeiro tempo), MV (aos 17 minutos do segundo tempo), Vegetti (aos 26 minutos do segundo tempo)

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Robert Rojas), João Victor (Sforza), Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet (Mateus Carvalho); David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha), Michel, Bruno Barra e Sanchez; Danrley (Juninho), Henrique Silva (Riquelmo), Robinho e Berguinho (Léo Silva); Ítalo e MV. Técnico: Diogo Ciston (auxiliar).