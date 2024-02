Vasco passa sufoco, mas bate Volta Redonda e se mantém no G4 da Taça Guanabara

Foi com direito a alguns apuros, mas o Vasco segue firme no G4 da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Carioca). Em jogo movimentado neste sábado, o Cruz-Maltino contou com os gols de Zé Gabriel e Vegetti para derrotar o Volta Redonda por 2 a 1, pela décima rodada, e foi a 19 pontos na competição.

Com o resultado, o Cruz-Maltino depende apenas de suas forças para se garantir nas semifinais do Campeonato Estadual. A equipe de Ramón Díaz chega à última rodada na frente do Botafogo, que mais cedo venceu o Audax por 2 a 0 e foi a 17 pontos.

O Vasco volta suas atenções para seu início de caminhada na Copa do Brasil: na terça-feira, a equipe carioca encara o Marcílio Dias, de Santa Catarina, no Gigantão das Avenidas.

O jogo

O equilíbrio dominou a etapa inicial do confronto. Empurrado pela torcida, o Vasco teve um início promissor. Payet fez um lançamento e encontrou David. O atacante tentou o drible e foi desarmado. David reagiu, recuperou a bola e tentou o drible, mas se atrapalhou na conclusão.

Em seguida, Galdames aproveitou brecha e lançou Puma Rodríguez. O camisa 2 bateu rasteiro e Paulo Henrique defendeu com os pés.

Porém, tropeçando em erros, o Cruz-Maltino começou a dar brechas para o Volta Redonda avançar e tentar investidas com Sanchez e MV. Wellington Silva e MV arriscaram de longe e obrigaram Léo Jardim a fazer defesas difíceis. A equipe passou por um susto após um cruzamento que Léo desviou de cabeça e só não marcou contra porque a bola carimbou o travessão.

A equipe da Colina voltou a crescer após Payet e Galdames avançarem com perigo. O camisa 27 ajeitou e Puma Rodríguez encheu o pé e viu sua finalização parar em boa defesa de Paulo Henrique. Em meio a muita tensão, os cruz-maltinos saíram na frente na reta final.

Payet cobrou falta, Zé Gabriel subiu mais alto que os adversários e estufou a rede de cabeça aos 45 minutos.

A volta do intervalo foi marcada por muita intensidade. Destaque do Voltaço, Sanchez aproveitou uma brecha e arriscou, exigindo Léo Jardim. O Vasco viu Payet abrir caminho para David. O camisa 7 avançou até a área, mas se atrapalhou e chutou em cima do goleiro Paulo Henrique.

O Volta Redonda aumentou sua pressão e encontrou espaço para arriscar. Sanchez e Ítalo tentaram investidas e Henrique Silva fez Léo Jardim salvar mais uma vez o Cruz-Maltino. De tanto pressionar, o Voltaço empatou. Sanchez aproveitou espaço pela esquerda e cruzou. MV subiu entre Medel e Léo e cabeceou para a rede aos 17.

O técnico Ramón Díaz promoveu alterações e fez a equipe da Colina se reafirmar em campo. Sforza lançou e Vegetti desperdiçou chance. Adson e Rossi passaram a tentar jogadas pelos lados.

Mais impetuoso, o Cruz-Maltino chegou ao segundo gol também em lance de bola aérea. Payet cobrou escanteio e Sforza surgiu na área para cabecear. Vegetti completou com um carrinho, marcando aos 26 minutos.

O Volta Redonda ainda viu uma tentativa de Léo Silva sair mascada. Porém, o ímpeto ofensivo trazido pelas jogadas com Sanchez e Ítalo diminuiu aos 40 minutos. MV e Medel tiveram uma dividida no meio de campo. Após ser chamado pelo VAR para revisar o lance, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo deu cartão vermelho para MV.

O Vasco passou a pressionar, depositando as fichas em cruzamentos de Rossi e Lucas Piton. Na reta final, a equipe de Ramón Díaz cadenciou o jogo e garantiu a vitória por 2 a 1, além de mais uma rodada no G4 da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2×1 VOLTA REDONDA

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: Sábado, 24 de fevereiro de 2024



Horário: 17h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Zé Gabriel, Puma Rodríguez, Lucas Piton (Vasco) , Henrique Silva (Volta Redonda)

Cartão vermelho: MV (Volta Redonda).

Gols:



Zé Gabriel, aos 45 minutos do primeiro tempo, Vegetti, aos 27 minutos do segundo tempo (Vasco)



MV, aos 17 minutos do segundo tempo (Volta Redonda)

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Rojas), Medel e Léo; Puma Rodríguez (Sforza), Zé Gabriel (Rossi), Galdames, Payet (Matheus Carvalho) e Lucas Piton; David (Adson) e Vegetti.



Técnico: Ramón Díaz

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique, Wellington Silva, Bruno Barra, Michel e Sanchez; Danrley (Juninho), Henrique Silva (Riquelmo), Robinho (Júlio César) e Berginho (Léo Silva); MV e Ítalo.



Técnico: Siston