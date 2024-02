Torcida do Santos esgota novo lote de ingressos para jogo contra o São Bernardo no Morumbis

O jogo entre Santos e São Bernardo, neste domingo, no Morumbis, terá casa cheia. A torcida do Peixe esgotou a nova carga de ingressos que a diretoria disponibilizou na tarde deste sábado.

A comercialização começou às 17 horas (de Brasília) e acabou em pouco tempo. Foram vendidos 2.441 ingressos.

ESGOTADO O ÚLTIMO LOTE DE INGRESSOS PARA O MORUMBIS! NOS VEMOS AMANHÃ, NAÇÃO SANTISTA! ???? pic.twitter.com/4etnyYaaUz ? Santos FC (@SantosFC) February 24, 2024

Com isso, são esperados mais de 48 mil santistas no estádio do São Paulo. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 11 horas (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos iniciou a venda de ingressos na manhã da última segunda-feira. Com o intuito de lotar o estádio na capital paulista, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

Inicialmente, o clube teve direito a 38 mil ingressos dos 50.285 disponibilizados para o público. Essa diferença de 12 mil foi colocada em pontos de vendas para proprietários de cativas, camarotes e cessionários do São Paulo em função da política estatutária.

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que a equipe mandou uma partida na capital foi no começo de 2023, no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.