Titi realiza procedimento para retirar estilhaços de vidro da panturrilha após ataque a ônibus do Fortaleza

Neste sábado, o zagueiro Titi, do Fortaleza, anunciou em suas redes sociais que realizou um procedimento para retirar estilhaços de vidro e alguns resquícios de bomba caseira da panturrilha. Os danos foram causados na última quarta-feira durante um ataque de torcedores do Sport ao ônibus do time cearense, após empate entre as equipes na Copa do Nordeste.

O atleta de 35 anos revelou que o procedimento foi realizado com sucesso, porém o impedirá de atuar por um longo período. Além disso, fez um questionamento sobre a impunidade do ocorrido e disse esperar que situações como essa não aconteçam novamente.

Confira a postagem do jogador na íntegra:

"Acabo de realizar o procedimento para a retirada de estilhaços de vidro e alguns resquícios de bomba caseira da panturrilha. Procedimento realizado com sucesso, com a graça de Deus. Procedimento este que me impossibilitará de praticar aquilo que amo por um longo período.

Em casa, resguardado com minha família, com as pessoas que amo, pedindo a Deus e a Nossa Senhora para que não tenhamos mais situações semelhantes.

E a pergunta que não quer calar:



Será que tudo isso passará impune?"

Titi é titular na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda e deverá ser desfalque nos próximos jogos do clube. Além dele, Titi, Brítez, João Ricardo, Sasha, Dudu e Escobar foram os outros jogadores feridos e estão sendo acompanhados pelo departamento médico do Fortaleza.