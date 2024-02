Técnico da Itália quer barrar videogame na concentração antes de jogos

Luciano Spalletti, técnico da seleção italiana, afirmou que não gosta da forma como a nova geração do futebol se concentra para as partidas e quer retomar os velhos costumes.

O que ele disse

Posso aguentar os celulares, mas não durante as reuniões e os treinamentos. Falei de videogames porque tiveram coisas que eu não gostei, e pedi para escrever 'não' em letras maiúsculas. Quero as concentrações de antes, com costumes e atmosfera antigos. Coisas simples, Buffon [ex-goleiro] vai me ajudar nisso. Se a modernidade é jogar videogame até as 4 da manhã com o jogo do dia seguinte, então não funciona. Os jovens de hoje preferem postar uma foto no Instagram com o cabelo penteado antes de abaixar a cabeça e trabalhar. Não são os valores que a minha Itália deveria transmitir [...] eles vêm para a seleção para ganhar a Eurocopa, não para vencer no Call of Duty [jogo de tiro em primeira pessoa]. Luciano Spalletti, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O que aconteceu

Luciano Spalletti foi anunciado como novo técnico da seleção italiana em agosto de 2023. Ele tem como missão levar a Itália de volta à disputa de uma Copa do Mundo após ser ausência em 2018, na Rússia, e 2022, no Qatar.

Ele foi escolhido pela Itália após destaque no Napoli. Ele levou o clube ao terceiro título italiano de sua história após 33 anos.

Outros trabalhos vitoriosos de Spalletti aconteceram na Roma (entre 2005 e 2009) e no Zenit (entre 2009 e 2014).

Veja outras falas de Spalletti

Objetivos com a seleção italiana: "Quero vencer a Eurocopa e vencer a Copa do Mundo. Então poderemos ser eliminados imediatamente, mas o discurso deve ser esse, aquele que todos os italianos esperam. Vamos para a Alemanha para vencer, não para participar. Nossa história nos pede para fazer isso. Podemos estar ao nível de Inglaterra, França, Espanha e Alemanha, mas com jogadores que se saem bem nos 90 minutos e não apenas 20".

Futuro: "Quero um grupo saudável e que deixe uma marca nestes três anos. Depois posso retirar. Talvez eu mude de função, seria difícil para mim, depois da Itália, continuar treinando"

Valores: "Camisetas, valores, orgulho, responsabilidade, não são palavras que eu usei ao acaso, embora alguém deva ter pensado nelas. Alguns jogadores pensaram que Spalletti late e depois fica sem dentes, mas se enganaram e isso deve ficar claro. A partir de agora você vai deixar seus PlayStations em casa, vou inventar um jogo para você pensar para se distrair durante a noite. Eles me ligam e eu lhes dou o dever de casa, se o dever de casa do dia não bastasse. Na seleção estamos focados, não estamos brincando. Como dizem os All Blacks, idiotas não entram aqui...".