'Seleção é um sonho e espero estar na próxima lista', diz Wendell, do Porto

Um dos destaques do Porto na temporada, o lateral esquerdo Wendell afirmou em entrevista ao Fim de Papo Champions League que espera estar na próxima lista de convocados da seleção brasileira. Wendell tem passagens tanto pelas categorias de base quanto pela seleção profissional, mas nunca se firmou na posição.

É um sonho voltar à seleção, poder representar meu país é sempre importante, espero estar na próxima lista, poder ter agradado ao treinador e à comissão técnica. Sei que a concorrência é grande, tem jogadores de qualidade, mas acho que estou preparado e, se eu for chamado, vou ficar muito feliz, vou dar meu máximo e fazer tudo que eu venho fazendo aqui no Porto. Só com o trabalho sério, com ajuda do meu treinador e meus companheiros aqui, que vai me proporcionar chegar lá e também demonstrar o futebol que demonstrei especialmente na Champions.

Wendell comentou a notícia de que o brasileiro Galeno, autor do gol da vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Arsenal no jogo de ida das oitavas, possa se naturalizar português para defender a seleção lusa. O lateral falou sobre o atacante de 26 anos, que nasceu no Maranhão, saiu cedo do Brasil e é pouco conhecido por aqui.