São Paulo fecha a preparação para enfrentar o Guarani pelo Paulistão; veja time provável

O São Paulo fechou a preparação para enfrentar o Guarani nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O jogo é válido pela décima rodada do Paulistão.

Para o duelo, o técnico Tiago Carpini não poderá contar com os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos. Além disso, Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) seguem como desfalques.

Em contrapartida, Wellington, Rato, Lucas e Igor Vinícius estão recuperados de suas respectivas lesões. Alan Franco, por fim, chegou a ser dúvida por dores na região posterior da coixa direita, mas está à disposição também.

Um provável São Paulo, portanto, para enfrentar o Guarani tem: Rafael; Bobadilla (Igor Vinícius), Alan Franco, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Calerri e Ferrinha (Lucas).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Fora da zona de classificação, o São Paulo busca voltar a vencer no Paulistão após quatro jogos. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.