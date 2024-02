São Paulo divulga abertura da venda de ingressos para o Choque-Rei pelo Paulistão

Na noite deste sábado, o São Paulo divulgou a abertura da venda de ingressos para o clássico contra o Palmeiras, pela 12ª e última rodada do Paulistão. A bola vai rolar para o Choque-Rei às 20h (de Brasília) do dia 3, no Morumbis.

O processo da comercialização das entradas está marcado para começar às 8h, neste domingo, seguindo a ordem de prioridade do sócio torcedor, que vai de sete a zero estrelas.

Com isso, a venda para o público geral será possível na próxima quinta-feira, às 10h. Antes do Choque-Rei, o time de Carpini tem dois compromissos.

ST, fique ligado(a), as vendas para o Choque-Rei irão começar em breve! ?? Confira as ondas de abertura para não deixar de utilizar os seus benefícios. ?? Bora pro MorumBIS em mais um clássico?#SejaSócioTorcedor #TorcidaQueConduz ?? pic.twitter.com/V8NSHAzgcX ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) February 24, 2024

Nesse domingo, o São Paulo enfrenta o Guarani às 20h, em Campinas. Depois, na próxima quarta-feira, às 21h35, o Tricolor encara a Inter de Limeira, em Brasília.

Na terceira colocação do Grupo D, o clube do Morumbis está com 14 pontos, atrás de São Bernardo (15) e Novorizontino (18), ambos com respectivamente um e dois jogos a mais.

Confira a ordem de prioridade para compra de ingressos:

8h desse domingo: sócio torcedor 7 estrelas

20h desse domingo: sócio torcedor 6 estrelas

8h da próxima segunda-feira: sócio torcedor 5 estrelas

20h da próxima segunda-feira: sócio torcedor 4 estrelas

8h da próxima terça-feira: sócio torcedor 3 estrelas

20h da próxima terça-feira: sócio torcedor 2 estrelas

8h da próxima quarta-feira: sócio torcedor 1 estrela

20h da próxima quarta-feira: sócio torcedor 0 estrela

10h da próxima quinta-feira: público geral