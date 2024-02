Santos x São Bernardo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Após uma semana livre, o Santos entra em campo neste domingo para enfrentar o São Bernardo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 11h (de Brasília), no Morumbis.

A expectativa é de uma grande invasão santista no estádio do São Paulo. Já foram vendidos mais de 46 mil ingressos, e o Peixe negocia com a diretoria tricolor a liberação de uma capacidade ainda maior. O palco, marcante para o clube alvinegro, já sediou sete títulos do Santos, dentre eles, a conquista do Brasileirão de 2002, sobre o Corinthians.

O técnico Fábio Carille deve contar com algumas novidades para a partida. O meia Giuliano treinou normalmente no CT Rei Pelé durante esta semana e deve ficar à disposição. Já Cazares, em período de transição, fez só uma parte dos trabalhos com os companheiros e ainda é dúvida.

Por outro lado, o lateral direito Hayner, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, é desfalque certo no Santos para o confronto.

Os atletas Jorge, Dodô, Jair e Zabala estão sendo reinseridos gradualmente à equipe, mas ainda não reúnem a forma física ideal para serem relacionados. O trio de garotos Weslley Patati, JP Chermont e Hyan, que participou do torneio amistoso no Catar, está sendo observado por Carille e pode pintar como opção no banco de reservas.

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A do Estadual, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.

Já o São Bernardo, vindo de vitória contra o Santo André, por 1 a 0, briga por uma vaga no mata-mata. O Bernô tem 15 pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo D, à frente do São Paulo, que ainda tem um jogo a menos.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X SÃO BERNARDO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024 (domingo)



Horário: às 11 horas (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira



VAR: Thiago Duarte Peixoto

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Otero e Furch (Morelos).



Técnico: Fábio Carille

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Raphael Foster e Davi Gabriel; Rodrigo Souza, Romisson e Lucas Lima; Lucas Tocantins, Matheus Régis e Kayke.



Técnico: Márcio Zanardi