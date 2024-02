Santo André empata com a Inter de Limeira e segue sem vencer no Paulistão

Na noite deste sábado, o Santo André empatou com a Inter de Limeira sem gols, pela décima rodada do Paulistão, em casa. Com isso, permanece sem vencer no torneio estadual.

Com cinco pontos, o time do ABC está na lanterna do Grupo A e na zona de rebaixamento do campeonato. Por outro lado, os visitantes estão com 14 pontos, em terceiro no Grupo C.

Em seu próximo compromisso, o Santo André encara o Corinthians, às 16h (de Brasília) do próximo dia 2, na Neo Química Arena. Já a Inter de Limeira tem pela frente o São Paulo, nessa quarta-feira, às 21h35, em jogo atrasado, em Brasília.

O jogo

Nos primeiros instantes do duelo, o Santo André quase balançou as redes, mas Felipe Ferreira finalizou para defesa de Max Walef. Aos 21 minutos, o goleiro voltou a trabalhar, dessa vez, impedindo o gol de Zé Mateus.

A Inter de Limeira se fechava e pouco produziu na primeira etapa. Os mandantes, ainda, tiveram a chance de marcar mais uma vez: o camisa 10 chutou de longe e novamente foi parado pelo arqueiro rival.

Diferentemente da primeira etapa, os visitantes começaram levando perigo, com Lucas Buchecha quase abrindo o placar. Pouco depois, o time do ABC respondeu: Bruno finalizou e a bola explodiu na defesa e depois Léo desperdiçou boa oportunidades.

O final da partida teve poucas chances claras para os dois lados, seguindo o padrão do embate. Com isso, o jogo terminou em empate por 0 a 0.