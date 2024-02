Presidente da Liga do Equador critica atitude de Felipe Melo em coletiva

Miguel Angel Loor, presidente da LigaPro do Equador, criticou o comportamento de Felipe Melo, que cobrou perguntas sobre a arbitragem por parte dos jornalistas na entrevista coletiva após a derrota do Fluminense para a LDU, na última quinta-feira (22).

O que aconteceu

O dirigente afirmou que os jornalistas deveriam "ter Felipe Melo ao inferno". "Não sei o que aconteceu [no jogo], mas espero que os jornalistas não tenham ficado mudos diante dos gritos".

Loor opinou que se um jogador equatoriano fizesse a mesma coisa, ele seria duramente criticado. "Estariam dizendo de tudo: 'mimado, arrogante, mau perdedor'".

O Fluminense repudiou as palavras de Loor e emitiu uma nota oficial. O clube defendeu que Felipe Melo agiu dentro da liberdade de expressão e de forma justificada.

O clube carioca reiterou que as palavras de Loor não coincidem com o tratamento da LDU, que foi elogiado.

O time equatoriano venceu o jogo de ida da Recopa Sul-americana por 1 a 0. A volta será na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Si esto pasaba en LigaPro y era un jugador local, los periodistas hoy le estuvieran diciendo de todo; "malcriado, altanero, mal perdedor" etc. No sé que pasó ayer pero ojalá no se hayan quedado mudos ante semejante repelada y gritos. Sea quien sea no puede hablarles de esa… https://t.co/RkLG681VSP -- Miguel Angel Loor (@miguelloor) February 23, 2024

Confira a nota do Fluminense na íntegra