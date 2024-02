'Vai matar o Bambam' e 'brincadeira': público exalta Popó antes de luta

A visão dos presentes à Vibra São Paulo, palco do Fight Music Show 4 na noite de hoje, é quase que unânime: Popó vencerá Bambam com muita tranquilidade na principal luta da noite no evento.

"Vai matar o Bambam"

O UOL ouviu ao menos 15 pessoas na área interna do local, que recebe o embate entre o tetracampeão e o fisiculturista por volta da 0h (de Brasília).

Todas elas acreditaram na vitória de Popó, que já superou os oponentes nas outras três edições do FMS — Whindersson Nunes, Pelé Landy e Júnior Dublê acabaram derrotados.

Apesar de alguns elogiarem a "vontade" de Bambam, outros não mediram a empolgação. Foi o caso do corretor Moisés Kuster, que é assíduo em eventos de luta e relembrou uma cena particular envolvendo os protagonistas da noite.

Eu até gosto do Bambam, mas gosto do Popó também até porque lutei boxe. O Popó vai matar o Bambam ainda no 1° round pela raiva que ele está. Na luta do Júnior Dublê [FMS 3], eu estava do lado do Bambam quando o Popó foi para cima dele. Acho que o Popó vai matar ele Moisés Kuster

Desrespeito?

Alguns presentes relembraram as últimas declarações de Bambam, que provocou Popó nos últimos meses e afirmou que vai "quebrar a cara" do tetracampeão na noite de hoje.

Espero que acabe no 1° round, tomara que sim porque faltou respeito: o Bambam precisa aprender a respeitar um pouco mais o tetracampeão mundial Thomas Santos

Estou torcendo para o Popó e ele vai ganhar, não tem jeito. O Bambam falou demais, é um influenciador mexendo com um profissional Marcelo Dezorzi

O Bambam fala muito. Ele não tem a qualidade e a experiência do boxe que o Popó tem, vai ser uma brincadeira para o Popó. É capaz dele segurar um pouquinho só para dar alegria ao público Douglas Ferreira

Detalhes da luta Popó x Bambam

Apesar de ser uma luta de exibição, poderá ter nocaute e vencedor — os resultados, no entanto, não funcionam como cartel.

Estão previstos seis rounds de 2 minutos. Não há número de knockdowns por round, o que ocorre em eventos tradicionais de boxe;

A avaliação se a luta deve continuar ou não fica por conta do árbitro, e o evento será regulado pela CNB (Comissão Nacional de Boxe).

Fight Music Show 4 - ordem das lutas

CARD PRELIMINAR

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)