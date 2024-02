Rey derruba Sheviii2k, e luta de duplas acaba no 3º round do FMS 4

A estreia do card principal do FMS 4 (Fight Music Show), realizado nesta noite, trouxe uma luta, no mínimo, inusitada: duas duplas se enfrentaram no ringue da Arena Vibra São Paulo. Melhor para Rey Physique e Natural pra Cavalo, que superaram Pobre Loco e Sheviii2k por nocaute técnico.

Como foi a luta

O embate ocorreu durante todo o tempo no 1 contra 1, mas os lutadores se revezaram durante os rounds. As trocas eram realizadas com base nas estratégias das equipes.

Rey e Sheviii2k iniciaram o duelo com uma certa cautela e acabaram vaiados pelo público por falta de golpes.

Pobre Loco substituiu o parceiro ainda no 1° round e, rapidamente, acertou Rey, que caiu e ficou desnorteado — mas seguiu.

No round seguinte, Sheviii2k retornou... e trouxe novamente o marasmo. O público chegou a gritar "beija, beija" diante da animosidade. Os dois foram substituídos.

Foi aí que Cavalo entrou em ação. Ele aplicou uma série de golpes em Pobre Loco, fechando mais uma etapa da disputa.

O round 3 teve Rey furioso. Ele derrubou Sheviii2k, que deixou o ringue amparado por seus treinadores, fato que gerou o fim da luta.

Quem é Pobre Loco?

Chama-se Renato Lopes e é conhecido na internet como "Marombeiro Pobre Louco". Influenciador, tem um Instagram com mais de 1 milhão de seguidores

Ganhou fama ao publicar vídeos sobre musculação e participou da 3ª edição do FMS, vencendo Rey Physique por nocaute técnico.

Quem é Sheviii2k

Seu nome de batismo é Sérvulo Júnior e, além de atuar no mundo da luta, é streamer e jogador de Esports.

Já faturou, em 2018, o prêmio "Men's Physique" no Mr. Olympia, um dos concursos mais famosos de fisiculturismo do mundo.

Quem é Rey Physique

É atleta profissional de fisiculturismo e defende o Flamengo nos Esports.

Participou do FMS 3 e perdeu para Pobre Loco. Nas últimas semanas, treinou com Popó.

Quem é Cavalo

Ganhou fama como influenciador e abriu uma academia chamada "Natural Pra Cavalo" em Planaltina, interior de Goiás.

Já trabalhou como frentista antes de se envolver de fato no mundo das lutas.

Resultados do Fight Music Show 4

CARD PRELIMINAR:

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL:

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)