Novorizontino vence e pressiona o São Paulo na busca por uma vaga nas quartas do Paulistão

O Novorizontino bateu o Água Santa por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela décima rodada do Paulistão. Com o resultado, o São Paulo está pressionado na busca por uma vaga nas quartas de finais.

Com 18 pontos, o time de Novo Horizonte está na ponta do Grupo D, com quatro a mais que o Tricolor, na terceira colocação. Ainda à frente do time de Carpini aparece o São Bernardo (15).

Por conta da final da Supercopa, o São Paulo tem duas rodadas a menos que o Novorizontino e uma de diferença para o Bernô. Ainda assim, após o término da rodada, a equipe pode não depender mais das suas forças para avançar.

BOLA DE UM LADO, GOLEIRO DO OUTRO!

Danilo Barcelos não deu chance para Ygor Vinhas e colocou o Novorizontino na frente!#PenalidadeMáxima #EsportesDaSorte #publi pic.twitter.com/JO7ly9oBvf ? Paulistão (@Paulistao) February 24, 2024

Isso irá acontecer caso o Tricolor perca do Guarani e o São Bernardo triunfe contra o Santos.O clube do Morumbis soma três jogos sem vencer, com duas derrotas (Ponte Preta e Santos) e um empate (RB Bragantino).

O jogo do São Paulo está marcado para às 18h (de Brasília) desse domingo, no Brinco de Ouro da Princesa. Já o São Bernardo entra em campo mais cedo, às 11h, na casa são-paulina.