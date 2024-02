Na briga por competições europeias, Vitória de Guimarães perde do Casa Pia pelo Português

Neste sábado, três partidas da 23ª rodada do Campeonato Português foram disputadas. Destaque para o inesperado tropeço em casa do Vitória de Guimarães por 2 a 0 contra o Casa Pia que o complicou na disputa por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Nos outros duelos, o Moreirense visitou o Farense e venceu por 1 a 0, enquanto o Estrela Amadora empatou com o Chaves em 1 a 1.

Vitória de Guimarães x Casa Pia

Fora de casa, o Casa Pia venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0. Os gols foram marcados por Clayton e Pablo. A vitória leva o Casa Pia aos 26 pontos na 10ª posição e deixa o Vitória com 41 pontos na 5ª colocação, dois atrás do quarto colocado Braga, que tem um jogo a menos e hoje teria a vaga na Conference League.

O Casa Pia volta a campo no próximo domingo, às 12:30, diante do Gil Vicente. O Vitória pega o Estoril no próximo sábado, às 15 horas.

Farense x Moreirense

O Farense recebeu o Moreirense e foi derrotado por 1 a 0 com gol de Madson Silva. O resultado levou o os visitantes aos 38 pontos na 6ª posição. Já o Farense continua na 8ª posição com 26 pontos.

Os donos da casa voltam a campo no próximo domingo, às 15 horas (de Brasília), quando visitam o Sporting. Já o Moreirense encara o Rio Ave no próximo sábado, às 12h30.

Estrela Amadora x Chaves

No estádio José Gomes, o Estrela Amadora ficou no 1 a 1 com o Chaves. Hector Hernadez abriu o placar para os visitantes, mas Ronaldo Tavares empatou. A igualdade levou o Estrela Amadora aos 22 pontos na 13ª posição. A equipe do Chaves permanece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

O Estrela visita o Braga no próximo sábado, às 17:30.O Chaves recebe o Arouca nesta sexta-feira, às 17:15.