Morumbis já foi palco de títulos e jogos marcantes para o Santos: relembre

Neste domingo (25), o Santos voltará a mandar uma partida no Estádio do Morumbis após quase dez anos. O time recebe o São Bernardo, às 11h (de Brasília) da manhã, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A última vez que o Peixe atuou no estádio como mandante foi em maio de 2014. Naquela oportunidade, o time jogou contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, mas não saiu do empate sem gols. A partida levou cerca de 7 mil torcedores ao Morumbis.

Já o último duelo do Santos como mandante na capital paulista foi no ano passado, no dia 28 de janeiro. A equipe da Vila Belmiro empatou com a Ferroviária, no Canindé, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista. O público daquele jogo foi de 11.573 pagantes.

O clube da Baixada Santista havia feito um acordo com a Portuguesa para disputar partidas no estádio da Lusa, mas esta foi a única aparição do time na cidade de São Paulo como mandante em toda a temporada. A nova gestão, que é presidida por Marcelo Teixeira, promete mudar este cenário e levar mais jogos para a capital.

Apesar de ser mundialmente conhecido como estádio do São Paulo, o Morumbis já foi palco de jogos marcantes e até mesmo de títulos a favor do Santos.

No palco, o Peixe já conquistou sete títulos, sendo seis troféus do Campeonato Paulista e um do Brasileirão. Além de momentos bons, o local também sediou derrotas amargas, como a final da Libertadores de 2003, quando o Alvinegro acabou perdendo para o Boca Juniors, da Argentina.

A primeira conquista no estádio veio em 1969, com o título estadual daquele ano. O Peixe também levantou o troféu de campeão paulista no Morumbis em 1973, 1978, 1984 e 2007. O mais importante de todos, porém, foi o Brasileirão de 2002.

Liderado por Meninos da Vila, como Robinho e Diego, o Santos derrotou o Corinthians na decisão nacional e pôs fim a um jejum de 18 anos sem conquistar troféus expressivos. Já o último título no palco foi em 2012, quando a geração de Neymar e Ganso comandou a equipe rumo à taça do Paulistão daquele ano, batendo o Guarani na final, por 4 a 2. Com a conquista, o Peixe conseguiu o tricampeonato estadual consecutivo pela terceira vez na história.

A promessa é de casa cheia no duelo entre Santos e São Bernardo deste domingo. Até o momento, já foram vendidos mais de 43 mil ingressos para a partida. A diretoria alvinegra conversa com o presidente Julio Casares, do São Paulo, para obter uma capacidade ainda maior.

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A do Estadual, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.