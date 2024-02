Manchester City vence e encosta no líder do Campeonato Inglês

O Manchester City voltou a encostar no Liverpool, líder do Campeonato Inglês, após vencer o Bournemouth por 1 a 0 na tarde deste sábado. Agora, a diferença entre os dois clubes é de apenas um ponto: 60 para os Reds e 59 para a equipe de Manchester.

Com a derrota, o Bournemouth cai para a 14ª posição (por conta do saldo de gols) e pode perder mais uma posição caso o Brentford vença o Sheffield United no domingo.

O próximo jogo do Manchester City será contra o Luton Town fora de casa, nesta terça-feira, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. Já o Bournemouth também joga pela copa nacional na terça e irá receber o Leicester.

O jogo

O único gol do jogo saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Kovacic fez um belo lançamento para Haaland, que parou em uma grande defesa do goleiro brasileiro Neto; no rebote, Phil Foden só empurrou para as redes para marcar seu nono gol neste Campeonato Inglês.

O segundo tempo foi repleto de chances do City, mas a falta de capricho nas finalizações evitou um placar maior. O Bournemouth assustou em lances pontuais, mas obrigou Ederson a fazer uma grande defesa em lance de escanteio.