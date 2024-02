Pode nocautear? Luta é mais curta? As regras do combate entre Popó e Bambam

A luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam será com as regras do boxe profissional, mas terá adaptações no Fight Music Show 4, que será realizado hoje (24) na Arena Vibra São Paulo. Entenda abaixo como irá funcionar o principal combate do evento.

O que diz o regulamento

Apesar de ser uma luta de exibição, poderá ter nocaute e resultado de vencedor;

O resultado, porém, não entra no cartel oficial de nenhum deles;

Pesagem para a luta: Popó (83,9kg) e Kleber Bambam (90kg —limite combinado);

As luvas serão de 12 onças;

Estão previstos seis rounds de 2 minutos;

Não há número de quedas (knockdowns) por round, o que ocorre em eventos tradicionais de boxe;

A avaliação se a luta deve continuar ou não fica por conta do árbitro;

O evento será regulado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

Teremos um árbitro experiente, que já atuou em diversos títulos no boxe profissional e amador. Tem todo o conhecimento da regra para este combate. Os lutadores bateram o peso. Será um bom combate e quem ganha é o público.

Geyza Caryny, presidente do CNB

Como é definido o vencedor no boxe

Em geral, o vencedor da luta de boxe pode ser declarado por nocaute, nocaute técnico, por pontos ou abandono.

O boxeador recebe 10 pontos a cada round em que é considerado vencedor. O atleta derrotado pode somar entre 7 (pontuação mínima) e 9 pontos.

A pontuação é feita a partir de número de golpes na área válida, competitividade e dominação da luta por superioridade técnica e tática.

Para pontuar, os golpes devem ser desferidos de frente, lateral da cabeça ou abdômen. Golpes no braço são desconsiderados.

Caso não tenha nocaute, a pontuação dos juízes após os rounds define quem vence a luta.

O que é proibido no boxe

Golpes abaixo da cintura (golpe baixo), com a cabeça, ombro, antebraço e cotovelo, luva aberta, com o interior da luva, pulso ou lado da mão, a parte de trás do adversário (especialmente na parte de trás do pescoço ou cabeça), agarrar e golpear, chutar, cabeçada, enforcar, morder, empurrar, falar e/ou simular.

O boxeador que não obedecer às instruções do árbitro, agindo contra as regras do boxe, pode ser advertido, penalizado ou desclassificado.

Rivalidade cresceu nos últimos anos

A luta será uma espécie de "acerto de contas" entre Popó e Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista e campeão do Big Brother Brasil 1 eram amigos, mas romperam em 2022.

Um convite não aceito por Popó teria sido o estopim para crise e a enxurrada de provocações nas redes sociais.

O Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão e, por muito pouco, ele fica bravo demais

Mamá Brito, CEO do FMS, em entrevista ao canal "Vê se pode", do YouTube.

Em entrevista ao UOL em dezembro, Popó afirmou que está levando para o coração as provocações do adversário.

Tenho ficado chateado porque não é algo saudável, é algo provocante e que magoa. Mas na hora da luta tudo isso acaba e a gente vai lá e acaba com ele. Nessa vou bater com mais raiva, é fechar a mão, travar e pau nele. Não passa do 1º round, não tem nem por quê.

Acelino Popó Freitas.

As lutas do Fight Music Show 4

Card principal - A partir das 21h30

Acelino "Popó" Freitas x Kleber Bambam (Boxe) - 0h05

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe) - 23h25

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe) - 22h55

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe) - 22h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe) - 21h45

Card preliminar - A partir das 19h

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe) - 20h40

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA) - 20h10

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA) - 19h40

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA) - 19h10

*Os horários podem variar, segundo a organização do evento.

Onde assistir