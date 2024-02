Palmeiras: Leila volta a detonar Allianz e diz que não há previsão de volta

Leila Pereira voltou a criticar a condução das reformas no Allianz Parque, em entrevista à CazeTV. Segundo ela, o Palmeiras seguirá jogando na Arena Barueri e não tem previsão de retornar ao seu estádio.

O torcedor tem que ficar muito satisfeito de termos aqui para jogar, porque infelizmente aconteceu esse problema no gramado do Allianz Parque por falta de manutenção, cuja responsabilidade é da Real Arenas e não do Palmeiras. A gente reclamou por muito tempo sobre a precariedade do gramado do Allianz e da falta de manutenção, mas a gente sabe que o principal objetivo da Real Arenas é a realização de shows. A prioridade não são os jogos do Palmeiras. Não temos uma previsão de conclusão do Allianz, eles não passaram um prazo para voltarmos a jogar lá.

Leila Pereira, à CazeTV

O que mais ela disse:

Reformas na Arena Barueri: "Se não fosse o problema gravíssimo do Allianz, nós estaríamos reformando a Arena Barueri. Já fechamos a troca do gramado, e estaríamos fazendo obras de infraestrutura, até para evitar essas inundações. Se não fosse o problema grave do Allianz, que está causando um prejuízo milionário no Palmeiras, e a Real Arenas terá que arcar com esse prejuízo, a Arena Barueri estaria fechada para obras. Não tenho dúvida de que a Arena Barueri será um dos melhores estádios de São Paulo no futuro."

Gramado do Allianz: "É importante dizer que quando ocorrer a manutenção do gramado — que já deveria ter sido feita — nós vamos testá-lo. Os jogadores farão treinos lá para saber realmente se há condições. Se ainda não tiver, não vamos jogar lá. Não vou colocar em risco nossos atletas e os atletas dos outros clubes."

Mais críticas: "Olha o problema que temos, e que não foi causado por nós. É um problema da concessionária do Allianz Parque. O Palmeiras é dono do estádio dele em dia de jogo. Quando não tem jogo, o Palmeiras não tem gerência nenhuma. Quem fez esse contrato, infelizmente não foi na minha gestão. É um ótimo negócio para a Real Arenas, para o Palmeiras não."

Jogos no interior: "O torcedor precisa ficar satisfeito, porque sem Barueri, onde que nós iríamos jogar? Pacaembu está em obras e teríamos que ir para o interior. Ainda bem que temos aqui (...) O Palmeiras não vai jogar no interior."

Cícero Souza na seleção brasileira: "Não recebi nenhuma comunicação da CBF. Não fui procurada. Isso eu ouvi pela imprensa, então eu desconheço completamente. Se houver algum convite, a CBF conversará comigo. Estou aqui para colaborar com o futebol brasileiro."