João Fonseca sobe 313 posições no ranking e ganha vaga para ATP de Santiago

João Fonseca, de apenas 17 anos, ganhou um convite para o ATP 250 de Santiago após subir 313 posições no ranking mundial. O torneio acontece entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março.

O que aconteceu

O convite acontece após João virar sensação do Rio Open por derrotar nomes de peso. Ele deu adeus à competição nas quartas de final, ontem (23).

Essa foi a segunda vez que João participou do torneio. Na décima edição do Rio Open, o tenista teve uma vitória sobre Arthur Fils, 36º no ranking mundial, sendo essa sua primeira vitória em um ATP 500.

Sua jornada no Rio Open foi interrompida nas quartas de final, após uma partida de 2h20 contra o argentino Mariano Navone, em três sets. Antes disso, nas oitavas de final, ele derrotou Cristian Garín, o campeão de 2020.

Apesar da derrota, João subiu no ranking mundial de tênis, alcançando a posição 342º, o que lhe rendeu um wildcard para o ATP 250 de Santiago.

Eu iria jogar em Tucuman na próxima semana e, logo em seguida, iria jogar o M25 de Recife. Já mudou, cancelei os dois Fonseca, em entrevista coletiva.

Redes sociais são banidas

Durante as competições, o atleta fez um trato com seu treinador não entrar em suas redes sociais durante competições.